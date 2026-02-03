恐升級寒流！氣溫又要溜滑梯 氣象專家曝：下波溼答答冷很久

氣象專家分析，氣溫準備開始溜滑梯，下波溼答答冷很久。（本刊資料照）

氣象署說，今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。明日白天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

「下一波，2月7日開始氣溫溜滑梯」，林得恩透過臉書專頁「林老師氣象站」說，今日白天起，受大陸冷氣團開始減弱影響，氣溫逐日回升，天氣也漸轉趨穩定。直到週六，新一波強冷空氣再度南下，氣溫將再明顯下滑，尤其是迎風面的北部及東北部地區濕冷體感特別強烈；其它地區早晚亦轉為涼冷。

林得恩說，目前評估，這波延時較長，至少冷到2月10日，影響範圍較大，強度至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，歐洲EC-AIFS數值模式在今晨最新模擬結果顯示，還有再升等為首波寒流的機會；不過，時間尚久，不確定性仍高，團隊繼續追蹤監測守視。

