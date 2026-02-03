恐升首波寒流！氣溫又溜滑梯「這4天降幅最劇烈」 專家：溼答答冷很久

生活中心／施郁韻報導

2月7日開始氣溫溜滑梯。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。

林得恩在粉專「林老師氣象站」發文表示「下一波，2/7開始氣溫溜滑梯！」今日白天起受大陸冷氣團開始減弱影響，氣溫逐日回升，天氣也漸轉趨穩定。

林得恩提到，直到週六（7日）新一波強冷空氣再度南下，氣溫將再明顯下滑，尤其是迎風面的北部及東北部地區濕冷體感特別強烈；其它地區早晚亦轉為涼冷。目前評估這波延時較長，至少冷到2月10日，影響範圍較大，強度至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間。

林得恩指出，歐洲EC-AIFS數值模式最新模擬結果顯示，還有再升等為首波寒流的機會；不過時間尚久，不確定性仍高，團隊繼續追蹤監測守視。

