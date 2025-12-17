恐又重演去年瀕臨關門危機！ 立院遲未審預算 陳駿季盼如期審議

農業部長陳駿季。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕離2026年已不到半個月，但立院迄今仍未審查中央明年度逾3兆總預算，其中也包含農業部預算，恐又重演去年底農業部面臨關門窘境，農業部長陳駿季今(17日)表示，所有預算項目都已送到立院，也希望可依規定排審，只要立院對相關預算有疑義，都很樂意說明。

藍白主導的立院去年底審查今年度預算時就曾都不排審，甚至大刪各種經費，導致多個部會為節省水電費拆燈管、關冷氣，甚至連廁所的衛生紙也都不再供應，農業部去年一度還面臨業務費被砍，導致部會可能關門，甚至危及老農津貼發放等，預算審查亂象今年底又恐再重演，陳駿季今出席第4屆善農永續獎頒獎典禮，會後被問及預算審查問題表示，相關預算書都已送到立院，盼可如期審議完畢。

陳駿季進一步指出，只要立委對預算有任何問題，農業部絕對樂意說明，強調每年度的預算中有許多新增計畫，包含如何用更好、更新的技術推動台灣農業進步，並確保農民所得。

