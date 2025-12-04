恐受汙染 FDA召回逾百萬包碎起司

美國食品暨藥物管理局（FDA）近日宣布，對超過100萬碎起司（shredded cheese）進行大規模召回，受影響的零售商包括Aldi、Publix、Target和Walmart，範圍涵蓋31個州及波多黎各，其中包括加州及紐約州。

此次召回的碎起司，由俄亥俄州Hiram的Great Lakes Cheese公司生產。廠商表示，產品可能受金屬碎片汙染，若食用可能導致身體受傷害。FDA將此次召回評為二級（Class II），意味產品可能「導致暫時性或可醫學逆轉的健康不良後果」。

廣告 廣告

據了解，此次召回中數量最多的，是近23.6萬箱低水分部分脫脂莫札瑞拉碎起司（low-moisture part-skim mozzarella shredded cheese）。FDA提醒，不要食用受影響產品，包括冷凍保存的產品，並可將產品退回購買地，以獲得退款。

根據FDA，此次召回的碎起司產品有效期限（Sell-by date）為2026年1月至3月。完整受影響產品品牌、包裝尺寸、UPC條碼及最佳食用日期，民眾可查閱FDA官網https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ires/?Event=97827。

更多世界日報報導

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人