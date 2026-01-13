恐嚇京華城案司法官 「迷因台式民主」版主緩刑兩年

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案去年密集到台北地院出庭。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

前民眾黨主席柯文哲因涉及京華城案與政治獻金弊案掀起民眾討論，然而也衍生爭議行為。臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯與曾任護理師的林惠珠，將11名檢察官與3名法官的照片製成合成圖放上網路，被依恐嚇、個資法等罪嫌起訴。今天（13日）一審宣判，台北地院依個資法判處戴瑞甯6月，支付公庫10萬元、林惠珠判5月，支付公庫8萬元，2人均緩刑2年，全案仍可上訴。

北院上月審理時，兩人一改先前言詞全盤認罪。戴瑞甯表示，合成圖意在表達對彭妻不幸身亡的憤慨，並非意圖傷害司法官，也對過激表達方式深感懊悔，也向被害檢察官們當庭致歉。林惠珠則稱因一時情緒失控轉貼加工圖片，造成社會恐慌，羈押期間已深刻反省。

合議庭考量2人坦承犯行、態度尚可，最終判處緩刑並以繳納公庫金額替代部分刑責，強調言論自由仍有法律界線，逾越即須承擔相應後果。台北地院依《個資法》判戴瑞甯6月徒刑，緩刑2年，支付公庫10萬元；林惠珠5月徒刑，緩刑2年，支付公庫8萬元。可上訴。戴瑞甯與家人到場聽判，面對媒體詢問僅以「謝謝關心」回應。