恐嚇京華城案司法官 2被告一審均獲緩刑

（中央社記者謝君臨台北13日電）「迷因台式民主」版主戴瑞甯涉嫌在社群平台張貼合成圖，恐嚇參與偵審京華城案的檢察官、法官。北院今天依個資法等罪判戴男6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫10萬元。

另外，「迷因台式民主」追蹤者林惠珠涉嫌在社群媒體刊登戴男製作的合成圖，並張貼「命債命還」等文字，台北地方法院依個資法等罪判林女5月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫新台幣8萬元。

台北地方法院上午宣判，尚未說明判決認定的犯罪事實與量刑理由。戴瑞甯到庭聽判後面對媒體詢問，僅回：「謝謝關心。」隨後快步離去。

台北地檢署起訴指出，戴男創立「迷因台式民主」臉書粉絲專頁，前台北市副市長彭振聲配偶去年7月墜樓身亡後，戴男製作含有京華城案11名檢察官職稱、姓名及照片沾有血跡的合成圖，並載明「記住他們的名字跟臉」等文字，上傳到「迷因台式民主」粉絲專頁。

戴男另以承審京華城案的3名法官照片製作合成圖，張貼在粉絲專頁；林女也對墜樓新聞感到憤慨，在社群平台張貼戴男製作的合成圖，並貼文「命債命還」等文字。（編輯：蕭博文）1150113