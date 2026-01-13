恐嚇京華城案檢察官「命債命還」 工程師、前護理師一審皆獲緩刑

記者楊佩琪／台北報導

▲被控恐嚇京華城案檢察官、法官的林惠珠（中），和工程師戴瑞甯，日前開庭，改口全部認罪。（資料照／記者楊佩琪攝）

「迷因台式民主」版主，從事資訊電腦工程的39歲男子戴瑞甯，被控涉嫌將偵辦、審理京華城案的檢察官、法官照片，做成圖表PO上網讓民眾公審。曾任護理師的女子林惠珠，則加工在照片畫上「血痕」，並加註「命債、命還」等語，2人皆被依恐嚇危安等罪起訴。台北地方法院13日一審宣判，戴男被判刑6月，緩刑2年，需支付公庫10萬元。林女被判刑5月，緩刑2年，需支付公庫8萬元。可上訴。

全案源於台北地方法院2025年7月1日開庭審理京華城弊案，因彭振聲的妻子傳來噩耗，庭期暫延，而彭妻過世的消息，也引爆民眾黨支持者不滿，輿論炸鍋。

2天後，有民眾在網路上看到偵辦京華城弊案11名檢察官，和審理該案的法官名字、照片通通被做成圖表刊登，11名檢察官的照片還被加工留下「血痕」，輔以「命債、命還」、「記住他們的名字跟臉」等文字，引來警方注意，沒多久便鎖定戴男及林女。

先是戴男在律師陪同下主動到案，警方隨後在台中市將林女拘提到案，2人也被聲押獲准。北檢偵辦後，依恐嚇危害安全、違反個人資料保護法、煽惑他人犯罪等罪起訴，建請法院處戴男7月以上有期徒刑，林女6月以上有期徒刑。

日前開庭，原本否認有恐嚇犯意的戴男改口全部認罪，強調僅是為彭振聲妻子事件所做的評論，並非真要對檢察官、法官做出危害行為，案件至今，連累家人也被肉搜，生活受到影響，他已深刻反省，向社會大眾、家人、檢察官和法官們道歉。

林女原本否認違反個資法，日前開庭也改口認罪，表示當時不應情緒性加工、轉發，收押期間已有反省，知道自己的行為不為法治社會容許，對於引發紛擾，她深感抱歉。

