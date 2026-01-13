恐嚇京華城案11檢察官「命債命償」 粉專版主、前護理師獲緩刑理由曝光
記者楊佩琪／台北報導
「迷因台式民主」臉書粉專版主戴瑞甯，與曾任護理師的女子林惠珠，被控於2024年7月間，將偵辦、審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案的台北地檢署檢察官、台北地方法院法官照片、名字等公開上網，並加工在照片畫上「血痕」，加註「命債、命還」等語，被依恐嚇危害安全罪起訴。台北地方法院13日一審宣判，法官認為2人於審理中皆坦承犯行，應無再犯之虞，皆給予宣告緩刑2年。
根據判決，戴瑞甯長期關注柯文哲案，在臉書創立「迷因台式民主」粉絲專頁。因不滿全案審理期間，台北市前副市長彭振聲妻子身亡，意圖損害他人利益，非法蒐集及利用北檢11名檢察官照片，於2025年7月2日凌晨，將11名檢察官的照片、官職稱、姓名做成合成圖，且加上「血跡」圖示，載明「記住他們的名字跟臉」等語。同樣作法，戴男也將審理柯文哲案台北地院合議庭3名法官照片、姓名、官職稱等加入合成圖。傳達加害檢察官生命、身體、自由之意，再將合成圖上傳粉絲專頁。
林女則為「迷因台式民主」粉絲專頁追蹤者，亦對彭振聲的新聞事件感到憤慨，竟意圖損害他人利益、煽惑他人犯罪、恐嚇危害他人安全、違反個資法等犯意，自粉絲專頁下載戴男製作的合成圖後，以男友的名義，將合成圖上傳到Threads，及「命債、命償」等語，令檢察官們心生畏懼。
法官認為，戴、林2人均已就檢察官起訴之事實坦認不諱，再考量2人的智識程度、生活經濟來源、犯罪目的、動機、手段等，對戴男依違反個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫10萬元。對林女則依同罪，判刑5月，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫8萬元。
緩刑部分，法官認為，戴、林2人皆坦承犯行，並表達願意與告訴人、被害人和解，堪認2人並非無悔意。且2人均無前科，提告的也僅北檢檢察官姜長志，考量全案源於2人關心時事，才在網路上發表不當言論、圖文，一時不慎誤觸法網。2人經此次後，應能知所警惕而無再犯之虞，且檢察官姜長志曾在偵查中表示「若被告2人將來在審理中願意認罪，希望分別支付10萬元給予社福機構」等語，給予緩刑宣告。全案仍可上訴。
