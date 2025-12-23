恐嚇京華城案11檢察官「命債命還」 工程師認罪！曝家人都被肉搜

記者楊佩琪／台北報導

▲工程師戴瑞甯全部認罪，且透露自己的家人、小孩都被肉搜。（圖／資料畫面）

自稱「迷因台式民主」版主，從事資訊電腦工程的39歲男子戴瑞甯，被控涉嫌將偵辦、審理京華城弊案的檢察官、法官照片，做成圖表PO上網讓民眾公審。曾任護理師的女子林惠珠，則加工在照片畫上「血痕」，並加註「命債、命還」等語，台北地檢署依恐嚇危安等罪起訴。台北地方法院開庭，2人對於起訴事實全部認罪，全案訂於2026年1月13日一審宣判。

▲前護理師林惠珠開庭時也全部認罪。（資料照／記者楊佩琪）

先前開庭戴瑞甯否認有恐嚇犯意，林惠珠則否認有違反個人資料保護法，不過23日開庭，2人全部認罪。戴男表示，他原意是對於京華城案中，台北市前副市長彭振聲妻子不幸過世所做的評論，並非真要對檢察官、法官做出危害行為，這段時間連家人都受到影響、被肉搜，他已深刻反省，願意接受法律處罰，也向社會大眾、檢察官和法官們及家人道歉。

林女則表示，不應該因為一時情緒轉發、加工，收押期間已有反省，知道自己的行為不為法治社會容許，對於引發紛擾，她深感抱歉。

檢方則表示，戴男上傳網路的圖片、攻擊已廣為流傳，對當事人造成持續性傷害，換個角度想，如果是自己的家人遭到如此公審、攻擊會是如何？言論自由應受尊重，但必須建立在法治基礎上，建請法官依法量刑。

全案源於台北地方法院7月1日開庭審理京華城弊案，原定上午勘驗台北市前副市長彭振聲的偵訊音檔、筆錄，卻因彭振聲的妻子傳來噩耗，庭期暫延，而彭妻過世的消息，也引爆民眾黨支持者不滿，輿論炸鍋。

同月3日，有民眾在網路上看到偵辦京華城弊案11名檢察官，和審理該案的法官名字、照片通通被做成圖表刊登，11名檢察官的照片還被加工留下「血痕」，輔以「命債命還、「記住他們的名字跟臉」等文字，恐嚇意味濃厚。

檢警循線追查，先鎖定戴男，戴男也於當天主動到台北市刑警大隊接受偵訊。警方另在台中市將林女拘提到案，2人皆聲押獲准，北檢偵辦後，依恐嚇維安、違反個人資料保護法起訴起訴，林女另被起訴煽惑他人犯罪。

