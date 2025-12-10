恐嚇吳宗憲"宜蘭不可能給你選"? 張勝德:反映地方聲音

政治中心／綜合報導

宜蘭縣長選舉，藍白合還沒下文，國民黨內為搶提名先爆恐嚇傳聞，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，有意角逐的宜蘭縣議長張勝德與父親，找人當面羞辱恐嚇立委吳宗憲"不可能給你選"，對此吳宗憲表示不評論，而張勝德表示，沒有恐嚇字眼，議員只是將地方聲音反應給吳宗憲。

招呼選民吃湯圓，宜蘭縣議長張勝德勤跑地方，爭取國民黨提名選縣長，但名嘴吳子嘉爆料，他和父親日前在一場餐會上，找人恐嚇也有意競逐2026的同黨立委吳宗憲。

廣告 廣告

恐嚇吳宗憲「不可能給你選」 宜蘭議長張勝德：反映地方聲音

宜蘭縣議長張勝德。（圖／民視新聞）





美麗島電子報董事長吳子嘉：「有兩位講話的議員當場跟他講說，你選不上啦你別來選，議長跟他父親兩個就坐在旁邊，這很簡單放狗咬人你知道嗎。」

宜蘭縣議長張勝德：「地方上的議員也站起來發言，他（吳宗憲）也非常有笑容跟大家說謝謝，只是說他們（議員）都是將地方聲音，反應給吳宗憲委員。」

立委（國）吳宗憲：「這個事情我就不評論啦，因為這不是一件...，我根本就沒有把這件事放心上，至於說有沒有人來跟我講什麼，其實什麼樣的聲音我們都聽過。」

恐嚇吳宗憲「不可能給你選」 宜蘭議長張勝德：反映地方聲音

吳子嘉爆料宜蘭國民黨爆出內戰。（圖／民視新聞）







有沒有被恐嚇？當事人不證實也不否認，但吳子嘉進一步爆料，張勝德參選縣長，是為了家族營造工程的利益，他的爸爸就是前宜蘭議長張建榮。

前宜蘭縣議長（國）張建榮（2010）：「發動人來議會的作法太卑鄙了。」

曾對前宜蘭縣長林聰賢爆粗口，張建榮從泥水工起家，後來開土木工程公司、營造公司，接著踏入政壇，總共當了四屆宜蘭縣議員，2022年交棒給兒子張勝德。張勝德以菜鳥議員之姿當上議長，一屆還沒當完，就要選縣長。

美麗島電子報董事長吳子嘉：「國民黨腐爛到這種程度了，自己本身在開營造廠包工程，他現在要選縣長，本來是看人家吃等人家分，他現在要當莊官自己分了嗎。」

宜蘭藍營起內鬨，還爆出恐嚇事件，不只可能影響提名，甚至衝擊選情。





原文出處：恐嚇吳宗憲「不可能給你選」 宜蘭議長張勝德：反映地方聲音

更多民視新聞報導

陳慕義批「這國總統」最沒有用！神回1句台網嗨了

稱「戰爭未受波及照常上班課」 苗博雅：俄烏戰爭就是如此

台北上海雙城論壇「壓線」提申請 蔣萬安「這2天」赴中國

