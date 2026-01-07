恐嚇對盧秀燕開槍 台中學霸女偵查佐起訴續押

台中二分局黃姓女偵查佐恐嚇對市長盧秀燕腦門開3槍，今天下午移審台中地院裁定繼續羈押。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中第二分局1名黃姓女偵查佐(25歲)，警專第一名畢業，上月20日凌晨起，陸續在警職同學LINE群組、Threads平台發布「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」、「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」等恐嚇言論，警方獲報後將她拘提到案，聲押獲准，台中地檢署經調查後偵結，依恐嚇公眾罪將她起訴，移審台中地院後今天下午裁定繼續羈押。

台中地檢署表示，這名黃姓偵查佐上月19日晚上6點52分起，至21日下午3點38分，在警職LINE群組內留言包括「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕○○打死」；並在社群軟體Threads留言「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

廣告 廣告

黃員還以Threads帳號，貼文標題「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪的恐嚇言論，台中地檢署檢察長張介欽獲悉後高度重視，立即指示啟動相關應變機制，指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官林芳瑜指揮第二分局進行偵辦。

台中地檢署檢察官訊問後，認為觸犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，並認為有反覆實行恐嚇犯罪之虞，向台中地院聲請羈押獲准，檢察官偵辦後，認為黃女恐嚇公眾言論，內容具體明確，危害程度重大偵查終結，今天依恐嚇公眾罪起訴。

檢方查出，黃女當初是警專第一名畢業，從警資歷3年，累計記功5次、嘉獎203次，認為辨識行為違法的能力應無庸置疑，強調黃女偵訊時部分承認，法官羈押訊問時又全盤否認犯行，且對於因其言論造成他人恐懼結果毫無悔意，建請從重量刑，並繼續羈押。

全案今天移審台中地院，法官裁定繼續羈押。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中女偵查佐揚言「盧秀燕腦門開3槍」 恐嚇公眾罪起訴

警專第一名畢業 台中女偵查佐嗆「盧秀燕腦門開三槍」停職

台中警友站副站長涉虐殺 同夥指證：老虎鉗拔牙、死者狂哀號

送32元電鍋助拾荒婦挨告貪污！清潔隊員判3月緩刑 檢方不上訴

