恐嚇少年「送去捅屁眼」、審案擺爛！前法官周靜妮被判「撤職」、停用3年

時任苗栗地院法官周靜妮審案時大暴走，除命少年掌摑自己23下及逼跪，還恐嚇「你這種肥肥胖胖的進去（少觀所）都會被人家捅屁眼」，全案送自律委員會後，她竟違規請法助加班印卷供己答辯。她審案也出問題，除涉及當庭致電威脅當事人「30秒給答案」，還下錯主文裁定、錯用法條，在一年內無故曠職68次。她事後請辭，懲戒法院今判周「撤職」，3年內不得再任公務員。可上訴。

法官評鑑委員會、監察院都曾調查周靜妮的離譜行徑，均移送懲戒法院建議重懲。

據法評會調查，周靜妮在2019年擔任苗院少家庭法官，同年10/5審理一起少年案件時情緒失控，竟對少年說，「法官沒有辦法體罰你，可是你，你自己在法官面前自己打自己的嘴巴五下，你用力的打，你去打打看，看你打你爸爸，讓你，打到 你…我不知道爸爸媽媽是不是同意我這麼做啦， 可是我會想這樣教小孩啦」、「…你那麼喜歡打人， 你自己打你自己，來，你先自己打你自己兩下，用巴掌打」、「你完全不在乎人家打你嗎？我很想打你耶，我打人很兇的耶」等語。

她看到少年自己掌摑自己後，還嫌「那麼小力，來用力，你自己用力 」、「不夠大，再大，用力點，把他打紅，這不用爸爸媽媽動手，你自己去懺悔，你用力的打，用力打 ，你試用力的打一下把臉打紅」、「很好，再來一次 」、「再來右邊、左邊、左邊」、「不夠用力，不夠， 不夠」。

據調查，周靜妮要求少年自摑23下後，又逼少年當庭向父母下跪磕頭。

周靜妮還恫嚇少年，「我告訴你，爸爸媽媽如果說要帶你去ＯＯ訪貧，或去禮佛的時候，你要跟著去，你知道嗎？你沒跟去的話，我就跟法官說，把你收容起來，讓你去少觀所跟人家捅屁眼，你不要覺得很好笑耶，你這種肥肥胖胖的進去都會被人家捅屁眼，你知道嗎？我不是在恐嚇你喔，我很多小孩就被捅屁眼耶，很糟，你知道嗎?被捅屁眼，捅的那個人當然也犯罪，但被捅之後，他一輩子身心都受創，你都不知道怎麼愛你了，或是在裡面被人家毆打，還有在裡面被強迫自慰，每天要3次，還有強迫含人家雞雞，你自己選擇」。

周靜妮因此案被送法官自律會，她卻向少年調查官暗示盼少年告知「想法」，少年還被迫寫自白書轉交給周靜妮，讓她證明清白。當時媒體準備報導此事前，周靜妮受訪時也曝光少年相關案情，並將親筆信交給媒體拍照，涉嫌曝光少年隱私及案情秘密。

除此之外，周靜妮為了應付自律委員會，命施姓書記官幫忙調卷並影印，再請朱姓法助協助整理，在上班時間公器私用，甚至將卷證攜出法院外影印，讓卷證面臨外洩風險。

而周靜妮審案瑕疵族繁不及備載。根據法評會調查，周靜妮在審理一起親子案件時，洩漏子女的主張給父親；另審理一起家事案件時，當庭透過電話勸說女方「30秒」接受和解方案。而她在辦理少年性侵案時，竟錯誤引用條文，導致判決違法。

據調查，她在審理另一起家事保護案件時，沒有寄開庭通知給被告，就直接核發民事通常保護令，另一起離婚案件則更離譜，她「訴外裁判」違法命原告付給被告20萬元。她也曾在辦理一起繼承案件時，上傳完全錯誤的判決並要求書記官製作正本送交統計室掛結，統計室發現錯誤退回，她才重傳正確判決。

她除了審案出問題，身心狀況也不佳。根據法院統計，她自2020年7月到2021年3月8日，開庭件數303件，竟有49件無故取消庭期。她自2020年1月21日到2021年3月15日間，曠職日數總計高達68次，總時數達353小時，光就2020年全年度曠職時數累計314小時，早已構成一次兩大過免職的規定。

監察院則發現，她除了情緒失控、審案失當及怠曠職問題以外，某次擔任值班法官時受理聲押案件，被告請求夜間訊問，周靜妮竟透過法警和當事人溝通，允諾交保5萬元換取同意「不行夜間訊問」，隔日上午裁准10萬元交保。

