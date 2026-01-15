恐嚇案也有51件！北檢公布偵查結果 張文案後出現198個模仿犯

記者楊忠翰／台北報導

張文案發生後，全台出現198起模仿案件。（圖／翻攝畫面）

台北市1名27歲男子張文，去年12月19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；15日下午2時許，台北地檢署召開記者會，公布張文案調查結果，並表示截至14日止，全台已發生198起模仿案件。

北檢指出，張文案發生後，高檢署立刻成立「督導應變小組」，並在全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，專責處理涉及網路、大眾運輸系統或公眾出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，截至今年1月14日止，各地檢署偵辦相關案件共51件，其中被告48人、聲押21件、收押13人、起訴11人，尚未查到與張文案有關連的案件。

不僅如此，本署向調查局及刑事局洽詢，從去年12月19日到今年1月14日止，全國各地模仿張文案衍生的預告暴力、散布假訊息等貼文或留言案件，總計高達198件，亦查無與張文案有所關連。

