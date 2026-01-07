恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

台北捷運、中山站去年12月19日發生隨機殺人引起恐慌，台中市警局第二分局黃姓偵查佐事後竟發文揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開三槍，遭搜索、收押；檢方查出，黃警職資歷3年，記功5次、嘉獎203次，同學也證稱她是「警專第一名畢業」，辨識行為能力正常，依恐嚇罪嫌起訴她。

台中地檢署查出，黃女12月19日晚上6點起至21日下午3點間，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。

黃還在Threads標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖貼文下，留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」

黃22日再PO文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，其中盧的看板臉部遭毀損破壞，意指欲對盧市長腦部開槍。

檢方訊時，黃女否認恐嚇，辯稱都是在罵發文者，她要讓看到的人害怕才知道不可以玩，發文時都是用幾乎平靜心情打下文字，並稱「若發文者的心情很平靜，剩下的情緒都是看到的人的。」

她還說，自己受訓時或擔任警職期間的射擊成績都滿分，也有實際使用過槍枝，最近一次測驗成績為100分、99 分，得到嘉獎，也會防身術，曾辦理過偵查案件。

黃女同學也證稱，黃就學時期與他人相處正常，「為警專第一名畢業。」去年見她情緒不穩，會胡言亂語但不會有攻擊行為，應無遭單位霸凌。

檢方也查，黃女警是警職超過3年，期間記功5次、嘉獎累計203次，可見她具備優秀學經歷，辨識行為違法之能力應無庸置疑。

中檢也說，張、黃在重大隨機暴力事件甫發生、社會高度恐慌與公共安全信賴亟待修復時，在網路發表恐嚇及煽惑暴力言論，尤其黃女具警職身分，對法令知悉程度及社會信賴程度均高於一般民眾，其言行動搖公權力形象，對公共安全危害尤鉅。

另名清水區張姓男子以特定暱稱帳號，在社群媒體公開留言描述大規模隨機殺人計畫及相關暴力行為內容， 足以使一般人產生恐懼不安。

檢方偵結依恐嚇公眾罪嫌起訴2人，建請法院從重量刑。

