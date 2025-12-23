恐嚇機捷放炸彈！桃園機場全面拉高警戒 警力進駐各站戒備

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台北市日前發生隨機殺人事件後，全台各地陸續出現疑似模仿犯的恐嚇訊息，引發社會關注。桃園國際機場今（23）日接獲不明人士通報，揚言將在機場及桃園機場捷運沿線放置炸彈。機場獲報後立即通報警方處理，各轄區警力同步加強巡邏與戒備。

桃園機場接獲通報，有不明人士揚言在機場與桃捷沿線放置炸彈。（圖／盧逸峰攝）

據《TVBS新聞網》報導，桃園國際機場於今日下午4時許接獲不明訊息，有人揚言在機場與機捷沿線放置炸彈。對此，機場方面已通報各轄區分局提升警戒；桃捷公司行控中心也隨即通知捷警加派人力進駐各站，全線站務與保全人員同步加強站體巡檢。相關威脅訊息的來源與動機，仍由警方持續釐清中。

由於正值聖誕節與年末旅遊高峰，桃園機場人流明顯增加，除大量出國旅客外，也有不少國際觀光客進出。北市發生恐怖攻擊事件後，桃園國際機場也立即提升整體警戒層級，機場公司並會同航警局及保全人員，在航廈出入境大廳、美食街、觀景台、巴士站與停車場等重點區域執行聯合安全巡查，同時強化各責任區通報與巡查機制，以確保旅客安全。

