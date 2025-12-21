恐嚇炸桃療、掃射醫護 狂男收押

23歲陳姓男子今年11月剛從桃園療養院出院，就在各大臉書社群留言，揚言炸毀桃園療養院、開槍掃射醫護，被點名的醫護都害怕不已，甚至要看身心科。桃園檢警積極蒐證，19日拘提陳男到案並扣得電腦和手機，複訊後以有反覆實施之虞聲押禁見，桃園地院20日裁准羈押未禁見。

檢警調查，陳男是恐嚇慣犯，民國109年就曾因醫病爭執恐嚇桃園醫院護理長及證人，113年不滿被判刑6月，又恫嚇欲炸掉地檢署；去年9月再因跟蹤騷擾並恐嚇高雄、屏東2名女網友，分別被判刑3月和5月，仍不知悔改。

廣告 廣告

桃檢本月接獲桃園療養院通報，指陳男上月剛出院，即多次在網路留言恐嚇該院醫護及行政人員，附上拉手槍滑套及大批槍彈的畫面，揚言開槍、丟炸藥、煙霧彈、信號彈等，甚至指名道姓對象，被點名的醫護個個提心吊膽，甚至尋求心理輔導。

檢方立即指揮桃園警分局蒐證，19日拘提陳男並扣得電腦及手機，經檢視通訊軟體及社群留言，發現他多次在桃園療養院臉書粉絲專頁、「我是大竹人」LINE群組或個人臉書留言恐嚇，光是18日早上1個半小時內，就在個人臉書寫下14篇恐嚇文，點名2名醫生、11名護理師，除暴力恫嚇，還有許多性羞辱字句。

檢方複訊後認定陳男涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，有反覆實施之虞聲押禁見，桃園地院20日下午裁准羈押但未禁見。桃園地檢署強調，醫護人員身負照護國人健康重任，備極辛勞，對於醫療暴力絕不容忍，必當嚴查速辦，保障民眾安全，避免影響社會安定。