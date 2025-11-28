恐嚇留言失控！國民黨高市黨部遭威脅攻擊 急向刑大報案

▲黨慶嘉年華遭「爛雞蛋＋豬屎」威脅攻擊，國民黨高雄市黨部提告了！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】國民黨高雄市黨部29日將在鳳山舉辦黨慶公益活動嘉年華，今上午卻有網友在市黨部粉專揚言要在活動當天，帶一卡車的爛雞蛋和排泄物稱迎接鄭麗文主席。該偏激言論已逾越合理評論範圍，考量活動當日人潮眾多，可能造成公共安全疑慮高雄市黨部隨即由市黨部發言人張永杰前往市刑大報案。

今日上午高雄市黨部粉專發佈明日黨慶活動貼文訊息，有一名網友在底下留言聲稱「好我們會去，已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到。」，由於明日參加活動的民眾眾多，為維護參加民眾之人身安全，市黨部對此不敢輕忽且嚴加看待，旋即前往市刑大報案。

市黨部強調，黨慶歡迎來自四面八方的好朋友來一起為國民黨慶生，有任何意見可以透過理性和平的方式表達，但對於這種威脅恐嚇公共安全的方式，市黨部表示譴責與遺憾。（圖╱中國國民黨高雄市委員會提供）