恐嚇綠能業者索400萬 嘉縣村長、同夥遭起訴 案件竟牽扯「這兩人」

【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義縣有綠能業者大前年（2023）底遭到不明人士勒索財物，找來前南市區漁會理事長林士傑「喬事」，交付400萬元才順利施工，去年6月檢警偵辦此案、還傳出「雨刷」助理涉案，遭蔡政宜否認；嘉義地檢偵查終結，依恐嚇取財罪起訴東石鄉三家村蕭姓村長、綽號「伍佰」的張簡姓男子以及王姓、蔡姓、柯姓男子等5人。

這起事件中，替綠能業者「喬事」的林士傑2024年7月遭殺手近距離槍殺，案件迄今懸而未破，涉嫌恐嚇綠能業者的張簡男子，則傳出是議員助理，「雨刷」蔡政宜稱只是當兵認識的朋友，而蔡政宜近日才因洗錢225億元，被橋頭地院裁定3000萬元交保。

起訴書指出，綠能業者投入1.2億元，在嘉義縣東石鄉三家村興建容量1198KW、面積11616平方公尺的室內型漁電共生光電案場，在2023年10月由包商承攬開工，蕭姓村長、張簡姓男子在內的5人先後前往工地，質疑施工前未與地方溝通、影響魚塭水位、基樁震動驚擾魚群等造成損失，甚至包圍現場，張簡姓男子還嗆聲要「把機具推進魚塭」，並作勢毆打工人，包商心生畏懼因此停工。

蕭姓村長在2023年12月4日聯繫綠能公司，聲稱願意牽線協調，張簡姓男子稱工程若未編列5％到6％回饋金「敦親睦鄰」，工程恐怕難以進行，另名王男隔天又約總經理、特助協調，又提到賠償養殖戶損失、地方回饋金等，綠能公司並未同意，蕭姓村長等5人又製作陳情書，找村民連署後向東石鄉公所陳情，又前往案場懸掛抗議布條。

業者找到時任南市區漁會理事長林士傑與王男等人協商，最後談妥400萬元回饋金，前（2024）年1月9日、25日分別交付300萬、100萬元給王男，王再交給張簡，蕭姓村長拿了60萬，45萬捐給當地廟宇慈善基金會、社區發展協會及廟宇，15萬進了自己口袋，蔡男、柯男各分40、20萬元，檢警去年6月帶回涉案5人，偵訊時坦承犯行，檢方偵查終結提起公訴。

嘉義地檢偵查終結，依恐嚇取財罪，起訴蕭姓村長在內5人。資料照

