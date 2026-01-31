恐嚇罪判拘役20日！吵架後怒點Uber Eats 她買2把刀送給親姊

記者楊忠翰／台北報導

北市蔡女在Uber Eats購買2把主廚刀並外送至姊姊租屋處。（示意圖，非當事人／資料照）

台北市1名蔡姓女子，先前與姊姊感情不睦，遂在Uber Eats購買2把菜刀，並指定外送到姊姊住家，姊姊收到菜刀後心生畏懼，隨即前往警局報案；台北地院認為，蔡女犯行明確，遂依恐嚇危害安全罪判她拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

檢警調查，2024年12月26日下午1時20分，蔡女與姊姊大吵一架後，仍是餘怒未消，遂點進Uber Eats平台，一口氣購買2把主廚刀，並指定外送至姊姊租屋處，姊姊收到雙刀後大驚失色，急忙前往派出所報案並提告。

蔡女應訊時表示，她的確有在Uber Eats購買2把主廚刀，但自己不小心選錯地址，商品才會被送到姊姊家，但法官不採信蔡女說法，並認為她與姊姊心存芥蒂，不思以理性方式解決，還寄送雙刀恐嚇姊姊，顯然欠缺情緒管理能力及法治觀念，加上蔡女始終否認犯行，亦未與姊姊達成和解，遂依恐嚇危害安全罪判處蔡女拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

