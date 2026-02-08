恐嚇要殺八炯！單親男出庭「帶小女兒+老母親」檢察官秒嗆1句

政治中心／周希雯報導

反共網紅八炯經常拍片揭露中共黑歷史，成為部分網友攻擊的目標，甚至恐嚇揚言對他不利，八炯也不忍直接提告。近日他遠赴彰化出庭，發現那名恐嚇他的網友竟是單親爸爸，對方還帶著小女兒以及高齡的老母親出庭；不過正當他心軟之時，一旁檢察官也忍不住嗆該爸爸這1句，引發網友們共鳴，「欣賞這位檢察官，夠嗆辣！」。

八炯在Threads發文表示，近日遠赴彰化開庭，「去看恐嚇要殺我的人長怎樣」，去到現場發現對方是單親，還帶著小女兒和高齡老母親出庭，「又害我心軟了，不過公訴罪我也沒辦法~」沒想到檢察官超犀利，直接當面嗆該民眾「你帶女兒來看你恐嚇別人嗎？」令八炯相當訝異。

恐嚇要殺八炯…單親男被告「帶小女兒+老母親」出庭！檢察官嗆1句全場讚爆

八炯分享近日開庭狀況。（圖／民視新聞資料照）

悲情牌？網嘆：和解都拖老帶小博同情

貼文一出，不少網友也搖頭說，「都這樣的，到和解時都是拖老帶小博同情，轉身就又開始鍵盤俠」、「不必同情，他恐嚇你的時候就該想過自己有老有小，當他決定這麼做這就是他選擇的結果」、「在網路上敲鍵盤都很大聲，一到法庭上開始打悲情牌了⋯我欣賞這位檢察官，夠嗆辣！」、「反正早晚會再犯的，早點讓他理解法律的運作也是不錯」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

