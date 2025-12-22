恐嚇訊息IP來自柬埔寨 台中捷運警荷槍巡車廂旅客驚問「發生什麼事？」

台中捷運接獲恐嚇炸彈預告，警力進入車廂隨車巡視。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕張文在台北捷運殺3人後墜樓身亡，多處捷運系統收到恐嚇炸彈預告，台中市捷運警察隊今天(22日)表示，有網友21日發布恐嚇炸彈預告，經查為境外IP來自柬埔寨，警方特派長槍、利盾警力進行站體、月臺警戒，並進入中捷車廂隨車巡視，旅客見狀驚呼「發生什麼事了？」

台中警方於21日在Threads上發現有恐嚇炸彈預告訊息，中捷提升維安預防性勤務，從凌晨起不間斷在站體月臺警戒，持槍警力隨車巡視，中捷公司也加派站務、保全巡檢，旅客坐在車廂內驚見長槍警力巡邏驚呼「發生什麼事了？」

廣告 廣告

中捷捷運警察隊小隊長李國銘說，Threads上預告恐嚇炸彈，經查帳號IP來自柬埔寨，昨晚(21)日8時起發動至少8次大規模巡檢，搜查垃圾桶、儲物箱等易藏爆裂物隱蔽處，每班警力也從6人提升至10人以上。

台中捷運接獲恐嚇炸彈預告，警力持長槍巡視高鐵、台鐵烏日站聯通道。(記者黃旭磊攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

北捷連續攻擊》無線電「靜悄悄」 捷運警察質疑通報出狀況

11年前鄭捷殺人前「站在自己正對面」 他籲：請勿檢討人群為何不反抗

心痛影片曝光！被砍騎士生前緊握手機停在「這一幕」 全網看哭了

