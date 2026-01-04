恐嚇？ 台北東區地下停車場 豪車旁被放「一把槍」

台北市熱鬧的東區商圈一處大廈的地下停車場被清潔員發現有一把槍。（圖／東森新聞）



驚魂記！台北市熱鬧的東區商圈，一處大廈的地下停車場被清潔員發現有一把槍，警方火速趕抵現場，確認這是玩具BB槍，是誰放的，沒有殺傷力，裡面也沒有填裝BB彈。對此警方表示，因為被放置槍的地方屬於監視器死角，無法確認放置多久，後續將調閱周遭電眼，持續查訪釐清。

警方：「先看是真，是真是假啊。」

警方獲報到場不敢大意，因為不久前有人打到派出所報案。指稱在北市東區商圈停車場的地板上發現了一把槍。

無論是外型還是板機、零件都做得相當逼真，讓人第一時間無法辨別，這到底是真槍還是玩具槍。

重回現場，在這一處大廈的地下一樓停車場，雖然說有監視器，但是事發地點屬於監視器死角，因此沒有辦法確定，是有心人士故意放置這把槍，還是不小心落下。

事發在去年12月24號，也就是平安夜的晚上6點多，當時清潔員打掃到一半，瞥見停車格旁的柱子下方有一把槍枝，立刻向管理員反應。員警隨即到場查處，確認這一把槍，是充氣式BB彈玩具槍，裡面也沒有填裝BB彈。

目擊民眾：「我剛看到我也嚇到啊，還以為是真槍啊對啊，嚇死了怎麼會一把槍丟在這裡。」

這一棟住商混合大樓，除了有多間餐廳、醫美診所之外，商圈內店家林立人潮又多，雖然只是玩具槍虛驚一場，但還是引發不小騷動。

目擊民眾：「像人家車都停在這裡，萬一拿這BB槍亂射，把人家車子受損，或者是人員受傷，我們保全人員要負責啊。」

礙於死角問題，無從得知玩具槍被放了多久。對此警方表示，正積極調閱周邊監視器。並持續查訪釐清，不讓大樓住戶以及店家心生畏懼。

