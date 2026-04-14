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恐嚇「施工沒報備」 男子聚眾索討處理費警逮12嫌送辦
〔記者吳俊鋒／台南報導〕鐘姓男子以「施工未事先報備」為由，聚眾向營造公司恐嚇索取高額的地方處理費，南市刑大蒐證後，兵分十路攻堅，逮獲12人，依違反組織犯罪防制條例、刑法強制罪、恐嚇取財罪，以及公司法等罪嫌移送地檢署偵辦。
南市刑大獲報有公司因興建工程，遭地方不良組合份子假藉居民的名義，向業者以「施工未事先報備」等理由，需支付處理費，為系統性恐嚇取財的重大案件，行徑囂張，嚴重危害社會秩序。
歷經蒐證調查後，發現鐘姓主嫌涉及率眾向工地主任、現場人員，當場施壓恫嚇，要求支付高額「地方處理費」，隨即布署、行動。警方報請地檢署指揮，市刑大、學甲分局、佳里分局、新營分局，以及南打等單位共組專案小組，佈線、埋伏後，見時機成熟，進行收網。
警方拘獲鐘姓男子與成員等共12人，起獲鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿MP5電動氣槍、茶行匾額、筆記型電腦、「欠錢還錢」磁性軟板、大聲公等證物；全案調查後，移送法辦，並對主嫌聲請羈押。
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