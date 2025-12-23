恐嚇「炸小港機場」男非首次 9年前揚言要「屍橫遍野」被輕判

高雄蘇姓男子9年前聲稱要炸小港機場被輕判，如今卻再次發表恐嚇言論，遭法院收押。（圖／報系資料照）

台北恐怖攻擊導致人心惶惶，高雄市蘇姓男子近日卻在網路上揚言要炸小港機場，而蘇男9年前也曾揚言要炸機場，還要讓附近居民血流成河，當時遭輕判3月有期徒刑，如今再次觸法，遭法院裁定收押。

根據判決書，蘇男2016年10月21日，在中國天津市紅太陽商務酒店內以手機上臉書發文，在「日台交流」臉書公開社團網頁中，以日文刊登要炸小港機場的消息，並揚言「機場附近的居民也應該會橫屍遍野」，還偽裝自己是國小三年級學生，在返國抵台時逮捕並送辦。

蘇則在落網後坦承犯行，自陳大學肄業、家境小康，領有身心障礙證明，因與父母吵架才會發文，法院依民用航空法，散佈危害飛航安全之不實訊息，判他3月有期徒刑並得易科罰金，全案定讞，他卻在9年後再犯。

蘇男近日在臉書發文，稱「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」，還揚言要在小年夜或1月炸小港機場，此言論引起警方高度重視，航警單位蒐證後通報檢警。

警方22日將蘇男拘提到案，搜查其住處後，未發現爆裂物或其他違禁品，但考量其言論內容及社會影響，仍不排除有實際危害風險，將他移送地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

