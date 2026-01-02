恐嚇？盆栽遭埋「肉塊」 婦嚇壞報警才知是烏龍

住在高雄岡山一名66歲婦人，之前發現自家門前的盆栽，遭人埋藏肉塊。（圖／東森新聞）





住在高雄岡山一名66歲婦人，之前發現自家門前的盆栽，遭人埋藏肉塊，她嚇到連忙報警，難道是無意間得罪人被恐嚇？對方有什麼意圖呢？來看看真相是甚麼。

眼前塑膠袋裡的肉，是婦人從自家門前的盆栽挖出來的，這讓婦人十分不安，害怕是有心人士故意為之，於是趕緊報案，尋求警方協助，員警立刻調閱監視器看到這一幕。

眾人都笑了出來，原來是一隻狗狗嘴上叼著肉塊，在巷道來回游走，想找一個地方把肉藏起來，最終經過婦人住家，發現花盆的位置比較隱蔽，於是就把肉塊藏進去，真相大白之後，也確認不是人為的惡意行為，婦人終於放心了。

事發在高雄岡山，66歲的劉姓婦人30號報案疑似遭人埋肉恐嚇，警方查證之後，成功化解婦人的疑慮，婦人也不斷向員警道謝，一切純屬誤會。

