恐失優勢？藍執政縣市接棒者多未明 基層爆焦慮

關心2026縣市首長 選舉 布局！在嘉義市，民進黨提名立委王美惠參選，國民黨內，則有市議員陳家平、鄭光宏、以及醫師翁壽良三人表態參選，國民黨副秘書長李哲華表示，會跟三人陸續會談、選出最佳人選！不過除了嘉義市，國民黨在許多縣市，都面臨同樣問題，包括台中市、宜蘭、和新竹縣，這幾個要力拚連任的縣市，目前參選人都未明朗，要採用民調初選或是徵召，對黨主席鄭麗文來說，都是難題。特別是在新竹縣的人選，對鄭麗文來說是一大挑戰，目前除了現任副縣長陳見賢宣布參選外，還有國民黨立委徐欣瑩、林思銘要角逐，而民進黨要派誰也都還是未知數，但是現任竹北市長鄭朝方被視為是強勁的人選，在一份最新民調中，他對上國民黨的三位、支持度都是領先的！日本學者小笠原欣幸解讀民調認為，鄭朝方在新竹科學園區、外溢效應下獲得新移入人口支持，尤其是竹科工程師族群，都是他的優勢。

民進黨立委王美惠，趁著周末回到嘉義，與年輕支持者們互動座談，持續深入經營選區為2026大選熱身，不過看到其他陣營，民眾黨確定由張啟楷出戰，藍營目前登高者眾，包括市議員陳家平、鄭光宏、醫師翁壽良，3人有意角逐，甚至連無黨籍副市長林瑞彥，也被點名可能加入戰局。

對此鄭光宏就直言，現在基層焦慮爆表，擔心時程拖愈久愈吃緊，類似情況不只嘉義市，像是台中，民進黨確定何欣純出戰，然而藍營除了立委楊瓊瓔表態，立法院副院長江啟臣也呼聲高，宜蘭、新竹縣也都是類似狀況。

過去新竹縣一直是藍營的鐵票區，11任縣長中除了無黨籍的劉榭燻，以及民進黨的范振宗、林光華外，其他都是國民黨的天下，2018年縣市長選舉，國民黨五位參選人原先黨中央採取全民調，最後卻撤銷、改徵召楊文科，也造成黨內一度混亂，掀起地方的恩怨情仇。面對今年有副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩、林思銘表態參選，對鄭麗文來說，怎麼喬也是一大難題。

根據一份最新民調，民進黨若派出竹北市長鄭朝方參選，對上國民黨的徐欣瑩領先2.9個百分點，對上林思銘、陳見賢，支持率更是領先到雙位數，日本學者小笠原欣幸就解讀，鄭朝方在新竹科學園區外溢效應下，獲得新移入人口支持，尤其是竹科工程師族群，目前，鄭朝方尚未表達參選意願，民進黨也沒有推出人選，究竟是藍營先整合出線，還是綠營率先推出強棒，新竹縣這一役也備受外界關注。

