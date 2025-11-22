恐延燒1週！台南烏樹林廢棄物暫置場大火 「這14區」空品受影響
台南市後壁烏樹林廢棄物暫置場昨（21）日20時40分發生火警，警消出動大批人力救火，現場大面積燃燒，不斷傳出爆裂聲響，黑煙竄天畫面相當恐怖。消防局指出，火勢在22時22分才順利控制，起火原因尚待調查。環保局起啟動空品監測，指出目前可能影響範圍為後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區。
台南市後壁烏樹林廢棄物暫置場昨日晚間發生嚴重火警，消防局在20時40分接獲報案，白河、後壁分隊立刻出發救火，起初派遣5輛消防車、10名警消人員協助，但由於廢棄物堆放範圍大、火勢較難控制，因此消防隊在20時48分請求增援，消防指揮中心於20時52分通報環保局，並通知自來水公司、台電、瓦斯公司等單位到現場協助。
火警現場燃燒猛烈、濃煙狂竄，還不時傳出爆裂聲。區長亦到場指揮，並請求相關單位進行供水、斷電及安全檢查，防止火災擴大。環保局21時18分調派4部怪手到現場支援，協助翻動燃燒物；21時51分重機具抵達現場協助清理、分隔燃燒物，22時22分火勢才有所控制。
事實上，烏樹林暫置場原本預定明年5月要歸還給海軍海鋒大隊，用來建立飛彈基地，場內分為廢棄磚瓦、廢木、垃圾、波浪板等4區數量龐大，環保局原本預計要進行去化清運，沒想到昨日就發生大火。另由於廢棄物種類眾多、數量較大，導致火勢可能藏在廢棄物之中，依照過往經驗，如果要完全撲滅火勢，可能要1週時間。
火警發生後，環保局啟動空氣品質監測，今日上午在臉書粉專發文，指出空品可能受影響的範圍為後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區。由於火勢目前尚未完全撲滅，因此未來將持續監控空氣品質，並掌握附近空品監測站、微感器的數據，請民眾不必恐慌。
