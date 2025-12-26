恐怖事故駭人畫面曝！15車「連環撞釀火燒車」現場炸出火光…傳21人傷

國際中心／陳弘逸報導

日本群馬縣高速公路昨天（26日）深夜，發生嚴重事故。（示意圖／PIXABAY）

日本群馬縣高速公路昨天（26日）深夜，發生嚴重事故，據傳，至少有15至16輛車追撞、推撞受波及，其中還引起多輛火燒車，現場畫面駭人，約有21人受傷，詳細傷亡仍待釐清，不少網友陸續在社群分享這起車禍，官方也尚未對外說明。

綜合日媒報導，這起事故發生在當地時間12月26日晚上7時30分，位於群馬縣水上町附近的關越高速公路，有多輛車追撞，引發火燒車，事故當下，天氣惡劣，有多車追撞、推撞，且事發時路面結冰，也提升救災難度。

廣告 廣告

初步了解，至少有15至16輛車受波及，據傳事故也累計21名傷者，也導致該路段雙向封閉，截至今天（27日）凌晨，當地警消仍在持續救災。

【速報】関越道で車4台以上が絡む事故 車が炎上 月夜野IC〜水上IC間で通行止め 群馬 pic.twitter.com/ntWNAw0MmO — NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 (@NewsDigestWeb) December 26, 2025

更多三立新聞網報導

撞見媽媽跟別人進汽車旅館！兒以為「遭詐騙」報警求助…真相超心碎

替綠帽友出氣…直播「背德人妻」全裸交疊小王！害她胴體遭上萬人看光

被嗆「這輩子就這樣」打斷學生鼻樑！桃客司機當庭達成調解、付清賠款

冒充街頭藝人…騙到27張女同袍裸照！職軍自認「善良之人」懇求別坐牢

