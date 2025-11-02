恐怖份子掐燃料命脈！西非馬利陷動亂 外界憂恐淪「伊斯蘭國」

編譯林浩博／綜合報導

恐怖份子在西非持續坐大，現在甚至可能奪取一整個國家！馬利面積屬非洲第八大，相當於34個台灣，但隨著蓋達（Al-Qaeda，又稱基地組織）分支「支持伊斯蘭及穆斯林團體」(JNIM)，阻擋了油罐車通往首都巴馬科（Bamako）的道路，外界憂心一旦巴馬科淪陷，馬利將成為中東先前「伊斯蘭國」(Islamic State)的翻版，空前威脅區域安全。

恐怖份子阻斷燃油運輸道路，馬利爆發缺油危機，加油站外大排長龍，人們累到在車上睡覺等待。（圖／翻攝自X平台 @Sahel_Tales）

立即離開馬利！

JNIM自稱是蓋達組織在馬利的分支，旗下武裝份子正逐漸朝巴馬科會合。美國國務院10月28日發布一週以來第二度警示，要求自家國人「立即搭乘商用航空離開」，原因是基礎建設問題，以及「巴馬科安全情況的不可測」。隔天，德國、義大利與澳洲同樣疾呼國民盡快撤離。

廣告 廣告

英國《衛報》11月2日報導，馬利海內外的觀察人士都指出，情況恐怕迅速惡化，馬利恐怕將面臨五年來的連續第三次政變，若從1960年9月脫離法國殖民統治來算，則會是第六次政變。

一名前官員表示：「我不想說的太誇張，但這國家確實在我們眼前土崩瓦解，即使幾天內現今政權就被推翻，我也不會意外。」

該名前官員預測，「12月31日以前，薩赫爾（Sahel）地區將發生一場政變，......馬利會第一張倒下的骨牌，你將目睹2020至2023年間的骨牌效應重新上演，一個國家接一個國家的政權垮台。」

恐怖份子擋油罐車入境

馬利正深陷長達兩週的缺油危機，始作俑者即JNIM。這些恐怖份子鎖定了從鄰國象牙海岸、塞內加爾、茅利塔尼亞入境的油罐車，將司機與護送的士兵綁架、殺害，或是先擄走再撕票。而深處內陸、不靠海的馬利，經濟搖搖欲墜，靠著進口品才勉強維持，如今油罐車無法進入，巴馬科的日常生活呈現停擺。

加油站大排長龍成為了常態，巴馬科多地則無電可用。商店與超市大門緊鎖，因為沒有外出工具，食物價格又飆升，多數居民乾脆把自己關在家中，能熬一天是一天。

分析師萊辛（Ulf Laessing）直言，下週就是軍政府能否撐下去的關鍵時間，「我認為下週情況會十分糟糕，因為民眾生活所依靠的儲備都消耗殆盡」。萊辛說：「很難看出有擺脫困境的出路，很難看出他們（軍政府）有辦法提供充足補給」。

多名分析師也向《衛報》透露，軍政府對言論的敏感達到空前程度，只要不像替他們說好話，都難以容忍。

伊斯蘭國再現？

萊辛指出：「直到目前，都無人示威反對政府，我認為是因為他們都知道，一旦把現在的政府拉下台，下一個取而代之的將是伊斯蘭國，而這點也多少強化了軍政府（死守政權）的決心。」

時光到回至2020年６月，公民社會、宗教團體與反對黨共組了「6月5日運動」，發起大規模抗爭，抗議當時的民選總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita），不滿貪汙與安全惡化。

這波運動最受矚目的人之一，是備受爭議的伊瑪目迪科（Mahmoud Dicko）。他的群眾動員，幫助了1991年推翻特拉奧雷（Moussa Traoré）總統的政變。

當年經西非經濟共同體（ECOWAS）的協調，「6月5日運動」與凱塔政府進行協商，一次會議中，迪科拋出震撼彈。一名前部長回憶，「我人在會議上，而他告訴ECOWAS的各國領袖說，迪科想要由伊斯蘭律法統治的伊斯蘭國家」，該名前部長說：「當他這樣一講，開啟了地獄大門」。

政變後遲未選舉 恐怖份子叛亂增

短短不到兩個月，年輕軍官戈伊塔（Assimi Goita）帶領同袍，奪取政權，將國會由國家過渡委員會（NTC）所取代，隨後一年內第二場政變，將戈伊塔拱上台，成為國家領袖。

狄奧（Malick Diaw）帶領的NTC承諾2022年2月舉辦大選卻食言，將選舉不斷延後。與此同時，據智庫統計，恐怖份子叛亂造成的死傷飆高，從2010年以來，超過1萬7700人死於非命，當中高達三分之二發生在2020年以後。JINM則靠著擄人勒贖，像是綁架阿拉伯聯合大公國的公民，賺得豐厚贖金，變得羽翼豐滿，還將活動範圍拓展到奈及利亞與貝寧等西非沿岸國家。

軍政府的末路？

《衛報》直指，馬利軍政府深陷徹底的孤立，雖然與布吉納法索、尼日簽署軍事互助條約，但能有多少成效，仍是未知數。再加上與ECOWAS撕破臉、斷絕關係，軍政府也無法從中獲取軍事資源。

軍政府還與西方鬧翻，驅逐對方人員，西方國家也縮減了派駐當地的規模。事情演變到現在，有消息稱軍隊內部的不滿升高，凸顯五位執掌大權的上校彼此關係緊張。狄奧與防長卡馬拉（Sadio Camara）都被點名，將取代戈伊塔統治國家。

另外，伊瑪目迪科，自從2023年與軍政府鬧翻，就避居阿爾及利亞，現在他預計將返回馬利。知情人士對此憂心忡忡，「一些JNIM成員高呼要迪科歸來，如此就能與迪科談判，而非與軍政府協商」，「這是他們的終極目標，將馬利轉化為伊斯蘭國，而他們已經十分接近這目標的實踐」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

怪物級颶風美莉莎釀60死！風災重創牙買加 多地斷聯成孤島待救

開台29年來首次！川普大砍經費 自由亞洲電台被迫停播新聞

蘇丹法舍淪叛軍之手！衛星照揭屠殺真相 目擊者哭訴「殺戮戰場」

再擴大防衛聯盟！菲律賓與加拿大結盟 遏止中國南海行動

