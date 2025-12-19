恐怖兇嫌「張文」為27歲通緝犯！目擊店家：大家拚命跑

嫌犯帶一整箱煙霧彈。（圖／東森新聞）





北車、中山連環攻擊兇嫌，他名叫張文，是一名87年次的27歲通緝犯，初步掌握，因為逃兵被桃園地檢通緝當中，但詳細情形還要進一步確認。

這名恐怖攻擊的嫌犯穿著一身黑短袖短褲，戴著防毒面具，在19日下班尖峰時間，選擇在人潮非常多的台北車站M7出口，拉著他的行李箱，朝各個方位一共丟擲了6顆煙霧彈，完全不管前方有民眾聚集，邊走邊丟，模樣非常非常恐怖。

他準備了多少煙霧彈？從這行李箱一整箱通通都是就看得出來，爆炸的威力燒得極度恐怖，一整團都是黑的，這讓在北車地下街的店家真的非常恐慌。

目擊店家：「那時候我們在裡面，看到一堆人拚命跑，跑完之後我們就覺得很奇怪，所以我們就跑出來看，一堆煙一直冒出來，所以我們就想說不知道怎麼辦，後來因為實在太臭了。」

目擊店家：「發現人都跑到這裡，我看到煙已經到中間那邊。」

在事發過後，台北市警察局長李西河也立刻到場，接著行政院長卓榮泰與台北市長蔣萬安也接連到場關切。而這名嫌犯叫做張文，是87年次、27歲的通緝犯，被桃園地檢通緝當中，理由是妨害兵役。

恐怖的還沒完，他在北車攻擊完一名57歲男子之後，立刻轉往中山站，全副武裝拿著長刀，大搖大擺過馬路後全力衝刺，朝著在百貨樓下的民眾們，就是發瘋發狂地亂砍，非常恐怖，可是沒有想到他疑似畏罪跳樓，搶救後仍宣告不治。

