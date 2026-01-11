恐怖兒童節！桃園惡鄰拖9歲童進草叢硬上 瞎辯「第1次想試試」

記者陳佳鈴／桃園報導

胡男見鄰居9歲男童獨自在門外嬉戲，竟萌生歹念，將孩子誘騙並強拉至附近的空地草叢深處性侵得逞。（示意圖／資料照）

桃園市發生一起駭人聽聞的兒童性侵案！一名與被害男童住在同社區的胡姓男子，竟色膽包天，利用地緣之便將鄰居9歲男童拖往草叢性侵得逞。當時有鄰居機警目擊並錄影存證，成為定罪鐵證。儘管胡男律師試圖以身心障礙為由請求減刑，但法官因胡男當庭供稱「這是第一次嘗試」，認定其思緒清晰、無精神異常，依加重強制性交罪重判7年6月徒刑。

判決書指出，去年4月4日正值兒童節，本該是孩子快樂玩耍的日子，當天下午，胡男見鄰居9歲男童獨自在門外嬉戲，竟萌生歹念，將孩子誘騙並強拉至附近的空地草叢深處性侵得逞，所幸附近居民驚覺草叢有異，當場錄下犯案過程並立即報警，警方於當晚持拘票火速將這名惡鄰逮捕歸案。

審理期間，胡男委任律師主張其為身心障礙人士，辯稱精神辨識能力低下，請求法官援引《刑法》第59條情堪憫恕減刑。然而，胡男在庭上的供詞卻狠狠打臉自己。他不僅清楚坦承犯行，甚至語出驚人表示：「這是我第一次嘗試性行為，已經在反省了。」為了求輕判，他更向法官喊話：「我想和解，如果放我出去工作，我每個月可以分期還他們1萬或2萬。」

桃園地院法官審酌後認為，胡男能清楚陳述犯罪動機與細節，明確知悉被害人為未成年男童，顯示當下並未受精神障礙影響。法官痛批，胡男為滿足私慾，造成年僅9歲的男童身心蒙受難以抹滅的陰影，惡性重大。考量男童母親堅決拒絕和解，法官最終駁回減刑請求，依對未滿14歲男童犯強制性交罪，判處胡男7年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

