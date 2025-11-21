恐怖前女友不爽被分手 瘋狂傳訊撂狠話「一定要讓你死很慘」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名高姓女子，去年4月間在與蘇姓男友分手後情緒失控，不但拿衣架抽打蘇男，還傳訊恐嚇「讓你死得很慘」，甚至嗆聲要把2人激戰影片公開，讓外界看看「渣男」長相。蘇男無奈報警，全案經法院審理後，法官依依傷害、恐嚇等罪，將高女判刑4個月，得易科罰金。

判決指出，高女和蘇男交往後不久即同居，但2人相處期間摩擦不斷，蘇男最終受不了，去年4月向高女提出分手，孰料高女竟因此失控，開始對蘇男做出一連串不理性的行為，包括狂傳訊息威脅「我要燒房子」、「一定要讓你死很慘」，就連雙方在談判時，高女還拿起衣架朝蘇男身上抽打。

高女一連幾天狂傳簡訊嗆「讓你生不如死」、「你的機車我拿去當鋪換錢」，並揚言公開2人的性愛影片，「讓大家看看這個叫我拿掉孩子的渣男」，還傳送火燒房屋、汽油照片。

蘇男眼見高女行為幾近瘋狂，最後無奈報警，而法院審理期間，高女也坦承犯行，法官認為她完全無視他人身心安全，動輒言語、肢體暴力，危害嚴重，最終判她有期徒刑4個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

