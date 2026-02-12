恐怖前男友掐頸狠嗆「殺光你們」 邱男嫌12萬賠償太貴 上訴遭駁回
苗栗一名邱姓男子因不滿郭姓前女友查看其手機，竟翻窗入室，不僅雙手掐住女方脖子狠嗆「要掐死你」，事後更因保險金糾紛連發多條訊息恐嚇要「殺掉全部人」。郭女原是志願役軍人，竟遭同單位的邱男家屬威脅「讓妳在軍中混不下去」被迫提前退伍，女方提告求償。苗栗地院判邱男賠償醫療費等12萬470元，高等法院台中分院認為並無不當，駁回邱男上訴，全案定讞。
邱男與郭女曾為男女朋友，並有同居關係，育有一名年幼的女兒。郭女原是陸軍志願役軍人，跟邱男的親屬在同一軍職單位任職。兩人感情因信任問題產生裂痕，郭女曾因懷疑邱男有小三，因查看其手機導致雙方多次爆發口角。此外，雙方也因邱男私自領取母親保險金的財務糾紛，讓兩人關係更趨惡化。
判決書指出，2023年1月28日凌晨，邱男懷疑郭女擅自截取他手機內的交往資訊，竟從房間窗戶破窗而入，第一時間就先拔掉寶寶監視器的插頭，然後雙腳跨坐在她肚子上，雙手用力掐住她的脖子，甚至當著一歲大哭的小孩面前猛喊「要掐死你」。
郭女自述，被掐脖時曾短暫昏厥，醒來後發現邱男已搶走她的手機並摔爛在地上。同年3月，邱男又因懷疑郭女把其私領母親保險金的事情告訴家人，再度暴怒傳訊「我他媽的一定把你殺掉」、「一群畜生都去死」等極端言論。
受到一連串暴力與言詞威脅，原是志願役軍職的郭女，自稱因身心嚴重受創、不敢單獨出門，且邱男親屬也在同單位任職，讓她壓力大到被迫提前退伍。郭女原本提起民事訴訟請求包括退伍金損失、私密照外流精神損害等共約300萬元賠償，但法院認定退伍係個人因素，且無法證明IG上的私密照帳號為邱男所設，最終僅針對已證實的恐嚇與傷害行為判賠12萬餘元。
台中分院指出，邱男對掐頸及LINE恐嚇事實均不爭執，刑事部分已定讞處拘役90日。針對邱男抗辯12萬元慰撫金過高，並援引他案主張減至3萬元，法院反駁慰撫金應依兩造身分、月薪（邱4.5萬、郭3萬）及加害程度衡量。因各案情節異於本件，不得比附援引，審酌邱男動機手段與對被害人之影響，認定原判賠12萬元屬適當。駁回邱男上訴，全案定讞。
