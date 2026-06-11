恐怖台片「哭悲」19日重映 大巨蛋秀泰會影迷

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（中央社記者王心妤台北11日電）電影「哭悲」當年上映時，曾因血腥視覺震撼掀起討論。電影公司宣布19日將在大巨蛋秀泰影城舉辦影人見面會，出品人黃立成、導演賈宥廷及主角朱軒洋、雷嘉汭等人將出席。

「哭悲」曾於2021年上映，主打驚悚病毒變異主題，由特效化妝團隊覺藝工作室打造血腥造型，配合電影大量血肉橫飛畫面，團隊花3個月製作大量仿真人頭、假肢、臟器等特殊道具。

另外，還有演員的替身人頭、電腦合成使用的模型頭、機關爆炸人頭、特殊噴血人頭，以及各種臉部被破壞的人頭，內臟和假肢也多到塞滿2大整理箱。

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電影當年上映後，有影評表示，導演手法誇張，血腥得讓觀眾筋疲力盡，但也認為是極致殘忍恐怖的觀影體驗。

這次重返大銀幕，出品人黃立成、導演賈宥廷（Rob Jabbaz）、製片David Barker及主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等人都將出席，並與觀眾合影；購票進場者也可獲得限定夜光效果的海報。（編輯：吳素柔）1150611