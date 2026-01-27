恐怖同業空投毒飼料害死小動物！受害農場：不可饒恕

宜蘭某農場負責人不滿前員工跳槽，竟然操作空拍機空投毒飼料到另一間農場。（圖／星夢園區Threads）





宜蘭某農場的王姓負責人，因不滿前員工跳槽，竟然操作空拍機空投摻有劇毒農藥的苜蓿粒，毒殺另一農場的山羊、梅花鹿、羊駝。王姓負責人近日被依違反動保法、刑法毀損罪提起公訴並求處重刑。受害農場27日也公開發聲，稱王男的行為是「心碎且不可饒恕的悲劇」。

受害農場「星夢園區」27日在Threads發表聲明，「2023年夏天，星夢園區遭受令人痛心的非法侵害，讓多個可愛的小生命中毒受創，有些在急救後還是永遠離開了，這對每位把動物當成家人的夥伴來說，是心痛且不可饒恕的悲劇」。星夢園區表示，他們身為動物照樣產業一員，始終都相信這不只是商業活動，更是對生命的承諾跟責任，同業間的競爭應該在動物照養、環境品質上競爭，而非跨越道德與法律的紅線，更不該讓無辜的小動物成為競爭之下的犧牲品。

這起投毒案件也是全國首起「空拍機投毒」案件，宜蘭某間農場的王姓負責人，疑似因不滿徐姓前員工離職後，到競爭對手處工作，而多次操控空拍機，將摻有劇毒農藥的苜蓿粒空投至對方農場，導致對方農場中的羊駝、梅花鹿及山羊等動物死亡。

檢方指出，王男在案件調查初期矢口否認，還稱「毒飼料是用來毒老鼠」，但經檢驗，死亡動物體內均含劇毒農藥「托福松」，加上監視器畫面跟LINE指示紀錄，證明其蓄意投毒；檢方考量王男先後投毒3次，造成受害農場多隻動物死亡，犯後初期狡辯也毫無悔意，至今未能與被害人達成和解，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。

