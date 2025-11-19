恐怖喔！中國玩偶眼珠「挖出針孔鏡頭」 家長嚇壞急投訴

針孔攝影鏡頭竟然藏在玩偶眼珠裡。（翻攝自微博）

中國廣西賀州一名消費者購買20件玩偶套組時，竟在其中一隻玩偶的「眼睛」內發現疑似針孔攝影機。該事件引爆外界對隱私安全、平台管理漏洞及可能存在的非法監控產業鏈的高度疑慮。雖然電商平台事後緊急全線下架相關商品，但輿論強調問題已非單純「發貨失誤」，而是觸及兒童玩具安全、隱私權保護與監管缺失等更深層問責。

玩偶為何會裝攝影機？背後是否有不法組織操作？

根據《新京報》報導，事件曝光後，受害者梁姓女子緊急向商家反映，對方卻辯稱因為是「混搭發貨」，並承認確實存在「帶攝像頭（攝影鏡頭）的玩偶」這類商品，引發外界更大疑慮。許多中國網友質疑，為何玩偶需要搭載攝影功能？這種產品究竟是為誰設計、可能流向何處？是否有不法組織利用玩偶作為偷拍工具，形成地下產業鏈？

平台有無審核？監管漏洞又大到什麼程度？

報導指出，隱蔽式攝影機本質上屬監控、窺探用途，若非法使用甚至可能觸法。但這類帶有隱藏攝影功能的玩偶卻能在電商平台上正常販售，反映平台審核根本失守，相關監管標準也存在巨大漏洞。輿論批評，有關兒童的商品，本就不應配有任何隱藏式攝影設備，更別說以外觀無害的玩具作掩飾，屬於高度欺騙性的技術濫用。

平台下架就能了事？消費者疑慮如何消除？

雖然電商平台已全面下架涉事店家，但中國媒體評論指出，商品可以下架但「民眾的恐慌不能下架」。許多人擔心自己家中是否也可能不知不覺買到類似產品，更呼籲官方需從源頭立法、強化產品標準，明確禁止將隱蔽攝影設備嵌入玩具、家居用品等生活用品。

