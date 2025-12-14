恐怖基因！「台中美鳳姐」22年揪4癌 揭6手足「每人至少罹3癌」

台中高美鳳(右)獲選十大抗癌鬥士。翻攝台灣癌症基金會臉書



癌症已非絕症，但抗癌需要勇氣及早面對，才能擁有更多機會。現年67歲、人稱「台中美鳳姐」的高美鳳，因22年來陸續罹患4種癌症，家中6名兄弟姊妹也至少發現3種癌症，這才驚覺家族有罹癌「基因缺陷」，她挺過抗癌艱辛歷程，獲選十大抗癌鬥士，高美鳳認為，這是老天爺給她最棒的禮物。

11月底，台灣癌症基金會頒發全國「十大抗癌鬥士」，高美鳳也獲選。高美鳳笑稱：「我是全台灣最美麗的歐巴桑，也是最勇敢的歐巴桑！」

高美鳳是台中醫院「美麗人生乳癌關懷俱樂部」創始會長，她在22年間，對抗4種不同癌症的抗癌奮鬥紀錄，為了鼓勵癌友勇敢面對癌症，她以身作則堅強面對，告訴大家「雖然老天爺給了她一手爛牌，但她還是會努力打出一手好牌」。

高美鳳抗癌之路始於46歲，當時摸到乳房硬塊，確診乳癌二期，歷經一年治療後左乳全切；沒想到隔年又發現罹患子宮內膜癌，到51歲再診斷出大腸癌。她坦言，五年內罹患三種癌症，曾讓她以淚洗面，覺得老天在開玩笑。

沒想到今年初，高美鳳因血尿就醫，竟又被確診第四種癌症「腎盂癌」，聽到當下差點腿軟。「我們家根本就是罹癌世家！」高美鳳坦言，家族有基因缺陷，六個兄弟姊妹每個人都罹患至少三種以上的癌症，連弟弟的愛女也在10歲時因骨髓癌不幸離世。

因為22年來抗癌歷程，她見到病友們獨自承受治療的痛苦，高美鳳將自身苦難化為大愛，她籌辦旅遊、瑜珈、頌缽等活動，讓病友們彼此打氣，紓解壓力。高美鳳也呼籲「罹癌不再是絕症」，癌症形成需要時間，因此定期篩檢非常重要，千萬不要有鴕鳥心態，只要「面對、接受、處理、放下」，念轉運就轉，自然能否極泰來。

