恐怖夜晚！北車才有3死攻擊 五楊高架再爆火燒車

今（19）日夜不平靜！捷運台北車站、中山站爆發隨機攻擊，造成3死6傷，死者包含凶嫌張文。就在眾人還在恐慌情緒之中時，晚間再傳出五楊高架火燒車，還有「煙火炸天」，嚇壞民眾。

據了解，事發在五楊高架北上38公里處，一輛載有煙火的車輛不知為何突然起火，現場竄出大量濃煙，還有大量煙火齊發，四處亂炸，畫面相當驚悚，也嚇壞經過的民眾。

而此前才發生震驚全台的北車恐攻案，27歲的男子張文持刀、煙霧彈，相繼在台北車站M7及中山站隨機攻擊，目前已知3死6傷，死者包含凶嫌張文。

