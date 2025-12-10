恐怖奪命撞！桃園義交路中指揮 砂石車倒車輾亡

桃園市 / 綜合報導

大車死角多，稍有不慎就可能發生憾事！桃園一名67歲的義交，昨(9)日上午在興達路和興富路口指揮交通，不料卻被一輛正在倒車的砂石車輾過，當場就沒了呼吸心跳，送醫搶救仍傷重不治，肇事駕駛雖然酒測值為0，但仍涉嫌「過失傷害致死罪」遭移送法辦。

下雨天義交穿著雨衣站在十字路口中間，專心幫正在倒車的砂石車，注意往來車輛，眼見一輛物流機車靠近，義交趕緊轉過身舉手示意對向大車，沒想到下一秒，當時砂石車駕駛慢慢入庫，但疑似沒注意到路中間的義交，直接將人撞倒，車輪還重重輾過他，沒發現闖了大禍還繼續開，直到車頭彈起晃了好大一下，才驚覺事態不對趕緊報警。

救護車趕往現場，只見義交倒臥輪下剩下雙腿露在車外，桃園市龜山分隊小隊長張明憲說：「男性年約67歲，救護人員立即下車，評估患者已經無意識.無呼吸.無脈搏。」救護人員緊急將人送醫，但還是回天乏術。

這起奪命意外發生在昨日上午10點多，當時義交就在桃園龜山的興達路跟興富路口指揮交通，本來想守護民眾安全卻命喪輪下，重回事發現場，附近有不少工地正在施工，砂石車來來往往，意外隔天換了另一位義交值勤，聽到前一天才發生意外格外謹慎，面對憾事面色凝重不願多談。

桃園市龜山分局交通分隊長謝坤璋說：「顏姓男子酒測值為0，全案依過失傷害致死罪偵辦。」警方表示，死者擔任義交1年3個月都有投保意外險，會全力協助家屬申請理賠，只是對家屬來說再多的賠償，也彌補不了失去摯親的哀慟。

