恐怖女狂粉迷戀男網紅追到急診...跟進男廁「偷拍片還外流」 被抓刪光仍遭依性影像罪起訴！原因曝

癡迷追星到失去分寸！基隆一名郭姓女子疑因迷戀男網紅「小帥」（化名），長期透過匿名社群關注對方行蹤，去年（2025）得知對方前往醫院急診後一路尾隨，甚至在男廁內偷拍如廁畫面。事件曝光後，檢方認定其行為已侵害性隱私，依法提起公訴。

透過匿名社群掌握動向 一路跟到醫院

根據《自由時報》報導，年約30多歲的郭女，是小帥的忠實狂粉，平時透過LINE匿名社群追蹤其行程。2025年7月間，她得知小帥將前往基隆市某醫院急診室，便前往現場守候，並尾隨對方進入院內公共空間。

偷拍如廁畫面是否構成犯罪？ 法律如何認定？

檢警調查指出，郭女在小帥進入男廁後，趁其如廁時，將手機伸過隔板，由上往下拍攝影像。該行為發生在非公開空間，涉及他人身體隱私部位，依法已符合性影像保護相關規範。

偷拍影片遭轉傳 事件因粉絲舉報曝光

事後，郭女疑似將相關影片上傳網路，引起部分粉絲注意，並轉而向當事人反映。小帥得知後報警處理，案件因此曝光並進入司法程序。

手機未查獲影像仍能起訴？ 檢方如何蒐證？

警方循線鎖定郭女後到案說明，郭女否認偷拍行為。儘管查扣手機內未發現相關影像，但檢方調閱醫院急診室外監視器畫面，結合動線、時間點等證據，認定偷拍行為成立。

檢方認定侵害性隱私 依法提起公訴

檢方指出，小帥如廁屬於非公開活動，涉及高度隱私，且影像內容足以引發羞恥或性相關感受，已符合「無故以錄影攝錄他人性影像罪」的構成要件，因此依法將郭女起訴，後續將由法院審理。

