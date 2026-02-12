恐怖媽媽「把糞便注入嬰兒點滴」全被拍 醫護緊急報警抓人

美國俄亥俄州一名35歲女子勒蘇爾（Tiffany Le Sueur）是多名孩子的媽媽，卻驚傳她在照顧住院的嬰兒時，把糞便注入點滴裡面，目前她已遭警方逮捕，且面臨重罪指控。（圖／翻攝自Franklin County Sheriff’s Office）

美國俄亥俄州近期驚傳一起駭人聽聞的疑似虐童案件，哥倫布市一名35歲女子勒蘇爾（Tiffany Le Sueur）被控在自家嬰兒住院期間，涉嫌將糞便注入嫩嬰的點滴中，被護理人員發現。勒蘇爾目前已遭警方逮捕，警方與醫療單位正在釐清其動機與作案細節。此案曝光後也震驚社會大眾，引發熱議。

根據外媒《每日郵報》報導，富蘭克林郡法院紀錄與警方資料顯示，嫌犯勒蘇爾於2月初在哥倫布市的全國兒童醫院（NationwideChildren’s Hospital）陪伴住院治療的嬰兒時，遭護理人員目擊她竟使用針筒注入不明物質到孩子的靜脈輸液管。院方立即通報當地兒童虐待專責單位，並要求對其後續探視行為進行監控，以確保嬰兒安全。

法院紀錄指出，護理人員隨後透過監視器畫面追查，勒蘇爾曾手持杯子進入廁所，離開時疑似帶著糞便。警方初步調查認為，勒蘇爾隨後使用針筒將糞便注入連接在嬰兒左手的點滴內；警方隨即在醫院逮捕勒蘇爾，醫護團隊則立刻為嬰兒進行處置。基於病患隱私法規，院方未對外透露孩子目前的健康狀況。

警方表示，勒蘇爾已被控三級重罪「危害兒童罪」，並加重列入「酷刑與殘忍虐待」情節。勒蘇爾於9日出庭應訊，目前被羈押於當地拘留中心，法官已裁定保釋金為25萬美元（約新台幣792萬元），並附加條件，包括不得接觸未成年人、不得持有武器，以及不得飲酒或使用毒品。

預計勒蘇爾將於19日再次出庭，是否聘請辯護律師仍未明朗。勒蘇爾的社群資料顯示，她育有多名子女，並曾在2022年失去一名早產嬰。

