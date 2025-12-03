恐怖家暴男連續3天挑釁警、衝撞派出所 狂妄下場出爐

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣許姓男子不滿警方處理其家暴案件，竟連續3天瘋狂挑釁警方，不僅開車衝撞派出所、警察飆罵五字經，還尾隨護送公投選票的警方車隊，惡意逼車6次，囂張行徑令人咋舌。彰化地院審理後，依妨害公務、公共危險、恐嚇等罪，合併判處10月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，今年7月，許男(50歲)曾致電妻子恐嚇「要給你死」，警方介入處理後，他疑似懷恨在心。8月23日清晨，他先將車輛斜停在大城分駐所門口擋道，並兩度駕車作勢衝撞上前關切的員警。

同日正值公投投票日，許男下午帶女兒前往投票時，因女兒想用私章投票遭制止，他與選務人員發生爭執。遭勸離後，他竟在投開票所外向到場維持秩序的所長及警員飆罵三字經、五字經等，並恫嚇「你警車再不走我要把你撞壞」，甚至數「1、2…」威脅開撞。

沒想到隔日凌晨3點多，他又回到分駐所附近道路，來回行駛7次，無故倒車、前進，鳴喇叭，其中兩度把車頭開進分駐所出入口，形同堵門挑釁。

瘋狂行徑還沒結束。8月24日上午，兩輛警車護送公所公務車準備將公投選票送往縣選委會，許男見到後竟尾隨在後，並多次加速、併行、蛇行、忽快忽慢逼車，至少6次逼近公務車，干擾車隊10分鐘，嚴重危害行車安全。

25日一早，許男被帶回派出所製作筆錄時，仍不知收斂，持續以五字經辱罵員警，並拍打筆錄錄影鏡頭，警方立刻依妨害公務罪等逮捕。檢方訊問候聲請羈押獲准，目前持續羈押中。

法官審理認為，許男行為嚴重危害公眾交通安全、藐視國家公權力正當執行、損害公務員執法尊嚴，所為毫無法治觀念，就他觸犯的5個妨害公務、強制、恐嚇等罪名，分處有期徒刑3月至6月徒刑，合併應執行10月，得易科罰金。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

