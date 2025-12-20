恐怖巧合？北車隨機殺人案發地 撞漫畫《燃燒的西太平洋》

交通樞紐台北車站昨日發生隨機攻擊事件。（圖／東森新聞）





交通樞紐台北車站昨（19）日發生隨機攻擊事件，作家梁紹先發現張文犯案的地點，竟跟他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》爆炸場景的位置幾乎一模一樣。他也透露，M7到M3出口較具隱蔽性，兇嫌可利用此地域特性，在最短時間往人多處犯案。

《燃燒的西太平洋》是一部台海戰爭漫畫，在北捷隨機攻擊案發生後 ，被發現有驚人的相似，其中一幕的視角，恰好就是從忠孝西路天橋望下去，爆炸的位置幾乎與嫌犯作案的位置一模一樣，差別只在於漫畫中設定爆炸的地點是M7出口望向M8的路面區域，而實際發生的攻擊案是在台北車站地下一樓連通道，但位置都在M3出口和M8出口的軸線上。作者梁紹先也表示，當初漫畫會這樣安排，是因為M7到M3之間的B1區人潮相對比較少，具有隱蔽性，適合做事前的準備。

在案發隔一天回到北捷B1 M7到M3連通口，觀察其實人真的比較少，反而給嫌犯留下很長的準備空間，不用30秒的時間，北捷板南線和淡水線交叉口，嫌犯就可以從人潮聚集的地方發動攻擊。

對比M7出口和事發M8出口附近人潮疏密，確實看得出很顯著差距，在事發後，也能發現見警率有有所提升。細節在《燃燒的西太平洋》這部漫畫中，幾乎被作者精準預測，引發討論。

軍事漫畫家梁紹先：「因此可能會形成一種類似治安死角，不到100公尺的位置，就是我剛剛講的大動脈的位置，M8到M3這個軸線人很多，所以當時漫畫在畫的時候，如果有人要發動恐攻，那個位置可能會比較製造出最嚴重的情況。」

這也顯見嫌犯會選擇這處地點犯案，不能排除事先勘查，並且模仿的可能性。軍事漫畫家梁紹先：「發生這種事情，我們很難講說接下來會不會有一些模仿，有一些軍警出來荷槍實彈，我覺得這很重要。」

雖然漫畫是以戰爭恐攻為出發點，事後看來，卻與嫌犯思路高度重疊，巧得讓人毛骨悚然。

