恐怖巧合！台中資深警命喪什股海域 熱門「沙鮻」釣點1個月內奪3命

記者潘靚緯／彰化報導

台中魏姓警務員到彰化伸港什股海域釣魚，返程時不慎落水，18日清晨在離岸邊1.4公里處尋獲遺體。(圖／翻攝畫面)

台中市警四分局一名兩線兩星的魏姓警務員，昨(17)日與友人前往彰化縣伸港鄉什股海域釣魚，返程時不明原因溺水，友人察覺警務員一直沒有上岸，驚覺不對勁趕緊報警，搜救人員及時展開海空搜救，今(18)日清晨在離岸約1.5公里處尋獲遺體。令人驚訝的是，警務員喪命的地點，與上個月2名釣客溺斃位置相同，該海域不到1個月內已奪走3條寶貴性命。

什股海域的「沙鮻」釣點，1個月內已發生3起死亡意外。(圖／翻攝畫面)

年約60歲的魏姓警務員從警35年，勤餘喜從事釣魚休閒，是相當有經驗的資深釣手，17日利用休假與友人前往海釣，據了解，釣客喜歡前往什股海域的釣點釣「沙鮻」，但因該海域屬於包覆性海域，海水漲潮來得相當快速，釣客除了要熟悉漲退潮時間，還不能貪釣，必須及時撤退回到岸上才能保命。友人回憶，當時開始漲潮後，與警務員打招呼示意準備上岸，不料收拾好沒多久一回頭，發現警務員已不見蹤影，人也沒回到車上，嚇得立刻報警。

什股海域漲潮快速，灘地濕滑又有暗溝與消波塊，相當危險。(圖／翻攝畫面)

令警方訝異的是，上個月23日同一片海域才發生2名釣客溺水，先後被救起送醫搶救，最終仍宣告不治的意外，沒想到相隔不到一個月，魏姓警務員又喪命同個地點，短短1個月內奪走3條人命，讓地方人士與釣客們議論紛紛。

資深警務員喪命地點，與上個月2名釣客溺斃的位置相同。(圖／翻攝畫面)

根據消防局統計資料，114年截至目前為止，伸港鄉及線西鄉海域救溺案件，伸港鄉3件(3死亡1失蹤)、線西鄉1件(1死亡)，合計4件(4死亡1失蹤)。為何什股海域如此危險？一名長期在當地海釣的釣客透露，什股海域因盛產沙鮻，吸引釣客前來，但近岸的魚體較小，不少釣客會為了追求更大隻的沙鮻，冒險走到離岸1.5公里甚至2公里的地方，導致發生意外的機率提高。

當地老蚵農指出，該海域漲潮速度極快，加上灘地濕滑容易跌倒，又佈滿消波塊跟爛泥，還有多處暗溝，不熟悉地形或不諳水性的釣客或遊客，很容易失足發生意外。釣客一定要穿著防滑鞋、救生衣、備用衣物，同時要友人陪同，避免「貪釣」被潮水困住發生危險。

