恐怖巧合！喬任梁「仇人」竟與于朦朧17人名單多有交集 網全炸了

娛樂中心／綜合報導

過去兩個多月來，網民持續為于朦朧喊冤，並努力搜尋蛛絲馬跡。就在人們深入追查線索之際，近日卻意外挖出一段關於喬任梁的舊影像：而他的「公開仇人」竟與傳出涉及于朦朧案的圈內人士多有交集，這項巧合瞬間在網路上掀起更大的疑問。

喬任梁當眾點名「仇人」的震撼時刻

近日，有網友翻出喬任梁 2010 年於頒獎典禮上的一段畫面。影片中，他手捧獎盃，在眾目睽睽下指名自己的「敵人」是名為「易術／藝術」的人，外號「Lady 呱呱」。他直接說：「他的特長是把白說成黑，把死說成活。」接著補充：「我隨時歡迎他放馬過來，但不要玩黑的、不要陰險的。」這段毫不避諱的公開點名，12年後因「于朦朧案」的討論被重新放大。

網友反思：喬任梁是否得罪了不該得罪的人？

影片流出後，不少網友感嘆喬任梁當年的直率，也有人開始懷疑：是否有人因此心生怨懟，進而成為日後悲劇的伏筆？巧妙的是，于朦朧生前直播中也曾說過「死亡也可以很藝術」這句話，其中「藝術／易術」的同音，讓兩個人的故事被更多人串聯。

易術背景曝光：站在娛樂圈樞紐的人

「易術的名字，幾乎遍布娛樂圈的版圖。」公開資料顯示，易術，1982年1月15日出生於湖南常德，現居北京：他曾任福星傳媒聯合創辦人與總裁，是作家、導演、編劇等多重身分的跨界人物。福星傳媒註冊於北京朝陽區，與全國多家電視台合作，並與新浪、搜狐、騰訊等大型影音平台有深度往來。更巧的是，大陸曾紅極一時的綜藝《Lady 呱呱》，製作人也叫「易術」，引發更多揣測。

于朦朧案「17人名單」再出現熟悉的名字

當網友繼續追查于朦朧案時，意外發現流傳的「17 人聚會名單」中，有多人與易術存在多層關聯。例如：

「易術與程青松互相支持、頻繁互動」、「他微博關注蔡乙嘉（傳是中共政治局常委蔡奇的私生子）、吳垚滔」、「與北大雙胞胎苑子文、苑子豪合作密切，甚至稱彼此為好朋友」等，這些連結曝光後，讓不少網友驚呼：「原來這些人都是同一圈子。」

網友懷疑：喬任梁（左）與于朦朧（右）是不是惹到同一群人？（圖／翻攝自微博）

喬任梁的恐懼：那句「從沒那麼害怕過」像預告

更讓人心頭一緊的是，喬任梁在公開指名「仇人」三個月後的 2010 年 6 月，在微博寫下：「從來都沒那麼害怕過。」此後他陸續發布一系列令人難以理解、甚至帶有驚悚意味的圖文。直到多年後，他的離奇死亡傳出，這些訊號再度引發無數猜測。

巧合？還是隱藏的故事？

如今，當網友持續試圖替于朦朧尋找真相時，卻意外把焦點帶回喬任梁生前的恐懼與控訴。兩位同樣低調、形象正面的男星，在不同年代遭遇不明悲劇，而他們的故事中，都悄悄出現同一個名字：易術。也難怪網路上會有人問：「這一切，真的是巧合嗎？」

值得一提的，截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

