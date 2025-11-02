恐怖巧合！女子萬聖節前收到「神秘包裹」 打開驚見冰凍斷臂、斷指

美國肯塔基州克里斯琴郡霍普金斯維爾市在萬聖節前發生一起不可思議的離奇意外。（示意圖／翻攝pixabay）

近日，美國肯塔基州克里斯琴郡（Christian County）霍普金斯維爾市（Hopkinsville）發生一起不可思議的離奇意外。一名女子在10月29日晚上收到一個包裹，本以為是自己訂購的醫療用品，沒想到打開後竟發現裡面裝滿人類的斷肢，包括2條手臂和4根手指，嚇到立刻打電話報警。令人吃驚的是，經過調查這起事件還真的不是任何人的惡作劇，而是中間涉及寄送、收件單位在內多間涉事單位「同時出錯」造成的離奇巧合。

廣告 廣告

綜合外媒報導，當地郡驗屍官史科特‧丹尼爾（Scott Daniel）描述，這名女子在29日晚間約8時許將包裹拿進屋內，像平常一樣打開檢查，卻赫然看見由冰塊妥善包裝保存的人體屍體部位。由於正值萬聖節前，她第一反應以為是某人的惡作劇，但很快意識到這是貨真價實的人體殘肢，立即撥打911緊急電話，並聯繫驗屍官辦公室。

報導指出，這起事件並非透過常見的美國郵政（USPS）或聯邦快遞（FedEx）等服務配送，而是由私人快遞公司負責。調查指出，這些人體部位原本是要運送至一間醫療訓練機構，用於醫學教育或模擬訓練。丹尼爾向媒體解釋，這是一場由多方同時失誤導致的不幸意外：「這起事件應該涉及了3個單位，我認為每個人都犯了點小錯。」

克里斯琴郡警長辦公室也證實，這起事件純屬意外，沒有任何犯罪嫌疑。目前這些屍體部位已被轉移至正確收件單位，而當事女子也順利收到她原本訂購的醫療用品。

事件曝光後，在當地居民間引起恐慌。附近居民斯圖爾特（Kamela Stewart）受訪時表示：「我聽到後嚇到說不出話來。我每天都會打開包裹，如果這件事發生在我身上，我一定會尖叫著跑掉。」她還說，這讓人對收包裹感到很不安，尤其在網路購物盛行的時代。

據了解，人體部位捐贈用於醫學研究在美國屬於合法行為，但通常由專門機構處理，且需遵守嚴格的冷鏈保存和標籤規定，鮮少由私人快遞涉入。丹尼爾對媒體保證，這類事件「不太可能再次發生」，但他也提醒民眾，收到可疑包裹時應保持警惕，先確認來源再開封。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高雄男吃飯離席上廁所後失蹤 警循聲一看「他竟躺在屋頂上」

粿粿好友開戰范姜彥豐！ 怒控：只剩帥無留戀的理由

黑心餐廳拿活貓入菜！被控現場宰殺後煲湯 當局急查勒令停業