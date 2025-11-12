恐怖巧合「爆菊颱」鳳凰！氣象署親曝5類型術語

生活中心／饒婉馨報導

鳳凰颱風的強度已逐漸減弱，預計今（12）晚登陸台灣南部，隨後往東北方向移動。中央氣象署整理出了一張颱風列表，讓民眾更了解颱風的本質、用語解釋，像「穿心颱」、「兩根大水柱」、「八七水災重演」、「完美風暴」、「回馬槍」、「爆菊颱」、「斷腰颱」等各種劇烈天氣用語，都有被提及。然而，意外發現2014年的颱風也叫做「鳳凰」。













「鳳凰」颱風驚曝撞名2014年！氣象署整理恐怖巧合：都是爆菊颱

中央氣象署整理出歷年颱風名字、形容詞、時間。（圖／翻攝中央氣象署的數位科普網官網）

當新聞報導天氣時，都會用許多形容詞去描寫狀況。根據 中央氣象署的數位科普網 「颱風的形容詞知多少？」，指出：臺灣每年都會遭受颱風的侵擾，有關颱風的動態與資訊，除了可以在中央氣象署網站取得之外，各大平面或電子媒體也都會詳細報導。然而，近年來由於網路與各類傳播媒體的發達，形成資訊爆炸、但水準參差不齊的報導，為了吸引觀眾的點閱，媒體往往會使用誇大聳動的形容詞與文案內容，這些描述有時候與科學上的定義不同。如果民眾不清楚用詞的意義、或是過度解讀，就容易引起恐慌或誤解。為了讓民眾更了解颱風的本質，中央氣象署整理了近年來網路與媒體使用的颱風形容詞。





「鳳凰」颱風驚曝撞名2014年！氣象署整理恐怖巧合：都是爆菊颱

2014年的「鳳凰」颱風，跟今年的鳳凰颱風不僅同名，連路徑也很相似。（圖／翻攝國家災害防救科技中心官網）





值得一提的是，2014的鳳凰颱風竟恰巧與現在襲台的颱風「同名」；並且，路徑也相似，都被稱為「爆菊颱」。依據中央氣象署公告內容，針對媒體經常使用的形容詞，與當時颱風實際對臺灣的影響，做簡單的對比說明：

1. 有關「颱風登陸地點」的形容詞

例如：由宜蘭登陸稱為「爆頭颱」，從花蓮登陸、穿越臺灣而過的稱為「穿心颱」或「斷腰颱」、自南臺灣登陸稱為「爆菊颱」。

2. 有關「颱風路徑」的形容詞

例如：2012年的「天秤颱風」，剛開始因與「布拉萬颱風」產生「藤原效應 (Fujiwhara Effect)」（當兩個颱風相距在1000公里以內時，會發生相互旋轉之現象，也就是雙颱風交互作用），在逐漸遠離臺灣之後又被牽引轉回臺灣，故被稱為「回馬槍」。

3. 有關「颱風強度」的形容詞

例如：「禿頭、大屁股颱風」形容雲系發展旺盛（大屁股）、但北側環流較弱且無雲（禿頭）的「鳳凰颱風」；或以「魔鬼颱」、「完美颱風」形容發展快速、且結構紮實的「天兔颱風」，也曾引用外媒CNN時常使用的「超級颱風」、「地表最強颱風」等用語。

4. 有關「降雨量」的形容詞

例如：「行星級西南氣流」、「海馬倒水」、「兩根大水柱」、「航空母艦與戰鬥機群」等形容詞來描述2012年的「泰利颱風」，說明臺灣地區將會有明顯的降雨並會造成嚴重災情；或用「聲東擊西」形容2014年的「康芮颱風」。

5. 有關「多個颱風並行」的形容詞

例如：「三颱鼎立」形容2006年同時出現在臺灣附近海域的「瑪莉亞颱風」、「桑美颱風」與「寶發颱風」相互牽制的情形。

氣象署提醒，民眾務必要了解颱風的特質，以及其對臺灣可能造成的影響，並多使用中央氣象署的預報用詞與用語。





原文出處：鳳凰「爆菊颱」2014年也有！氣象署親揭「浮誇形容詞」恐怖巧合：分5大類

