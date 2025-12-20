恐怖巧合！ 隨機攻擊點「撞上漫畫劇情」 作者：幾乎一樣

台北市 / 綜合報導

台北市發生恐怖攻擊事件，嫌犯在北捷北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。

事件曝光後，知名作家梁紹先，在臉書發文指出，嫌犯投擲煙霧彈的地點，和他他過去創作的漫畫燃燒的西太平洋當中，爆炸場景的位置，幾乎一模一樣，他分析M7至M3之間的B1區域，人潮相對較少，具備隱蔽性，短時間內就能移動到北車人潮最密集的區域發動攻擊。這也是當初漫畫在這個地點安排爆炸情節的原因。相關發文曝光後，引發網友熱烈討論，直呼毛骨悚然。

