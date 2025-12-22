恐怖巨匠力薦《顫懼》 奧茲古柏金斯自曝是「愛情混帳」

《顫懼》由塔緹安娜瑪斯蘭尼（左）與羅希夫蘇德蘭（右）領銜主演。（采昌提供）

新駭人懼作《顫懼》是恐怖片名導奧茲古柏金斯，繼《長腿》與《史蒂芬金之猴子》後的恐怖片第三部曲。看似與前作完全不同的風格，實際卻驚人地貫穿他「人生問題」的主軸，他甚至自爆：「這些全都是我的問題！」他透過《顫懼》檢討自身情感關係中的自私，並狠批自己：「其實我在很多情感中都像個混帳！即使有盡力但也還是糟糕透頂！」

他分享：「不安全感是戀愛關係中常有的感受，例如：為什麼她這樣看我？她討厭我嗎？我們如果回到彼此不認識的時候，會不會比較好？這些潛移默化與令人困擾的小事，都活生生存在電影當中。」

本片是在好萊塢罷工期間，移師加拿大拍攝，由於沒有預算限制與時間壓力，因此他採用「邊探索、邊發展」的方式拍攝，他表示：「沒有人盯著你，審視你的一舉一動，所以可以非常自由、玩心十足，完全沒有創意上的審查，更沒有對期待的焦慮！」

過程中，他也時常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮，塔緹安娜分享：「奧茲古會根據現場發現的細節、演員產生的意外，以及各種偶發事件讓電影活起來。有一次我到現場，只是懶洋洋地坐在沙發上，但他馬上要我保持那個姿勢開始拍攝。」如拼湊藝術品般、無焦慮地享受創作，讓他笑稱是「靠運氣與信念」在完成電影。

他在片中創造驚悚夢魘與震撼結局，獲得多位恐怖巨匠大力推薦。溫子仁力讚：「恐怖至極的精神崩潰之旅！」吉勒摩戴托羅美譽：「像一張恐怖摺紙，愈摺愈深，愈摺愈詭異！」小島秀夫推崇：「將恐懼與驚喜融合玩出新花樣！」奉俊昊佳評：「讓人的不安化為真正的恐懼！」此外，國際媒體也紛紛給出好評盛讚，《衛報》：「一場詭異且視覺創意滿點的惡夢之旅。」

