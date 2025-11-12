恐怖循環！惡男殺人妻只關10年就出獄 又以相同手法勒斃女友遭羈押

李姓男子17年前殺害歐姓前女友，10日又再殺害周姓女子，遭檢方聲押獲准。（圖／報系資料照）

桃園市50歲李姓男子2008年殺害已婚的歐姓女子，他遭判刑18年，在服刑10年後，2019年假釋出獄，後又認識51歲周姓女子並交往，而周女近日提出分手，李男心生不滿，10日清晨到周女住處外談判，又以相同手法勒斃周女後報警，遭檢方聲押禁見獲准。

據了解，李男曾與歐姓女子展開姊弟戀，雙方後感情破裂，李男在2008年勒斃歐女，被依殺人罪判刑18年，在服刑10年餘2019年假釋出獄，並到電子廠擔任作業員。

周女在美髮店工作，李男前往剪髮時與其相識，雙方越走越近進而交往，但周女發現李男情緒不穩、暴躁易怒，周女在忍無可忍下提出分手，李男卻心生不甘，10日清晨6時許到周女家堵人。

李男見周女現身後上前談判，雙方一言不合、越吵越兇，李男竟伸手掐住周女脖子，不顧周女苦苦掙扎將其殺害，行兇後還持刀自殘，在下午1時許才報警。

李男供稱自己因失血過多而昏倒，醒來後發現周女失去氣息而報警，訊後被警方依殺人罪移送法辦，而檢方認為李男涉犯殺人罪嫌，因罪嫌重大有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，11日向桃園地院聲請羈押獲准。

